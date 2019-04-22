"Я начальником базы работать не подписывался". Валерий Шанцев - об уходе из "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев прокомментировал журналистам прекращение своих полномочий в руководстве клуба.

Ранее председатель совета директоров клуба Виктор Воронин рассказал о решениях на сегодняшнем заседании руководящем составе.

– Все функции на участие команды переходят к другому юридическому лицу, – заявил Шанцев. – Со мной подписывало 5-летний контракт старое юрлицо. В новом клубе общества "Динамо" нет в учредителях. Я начальником базы работать не подписывался. Работодатель по собственной инициативе разорвал со мной контракт. Новая организация мне ничего не предлагает. (Евгений Белоусов)

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Председатель совета директоров "Динамо": "От нового юрлица подана заявка на участие в КХЛ"