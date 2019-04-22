Председатель совета директоров "Динамо": "От нового юрлица подана заявка на участие в КХЛ"

Председатель совета директоров хоккейного "Динамо" Виктор Воронин заявил журналистам о решениях на сегодняшнем заседании руководящего органа клуба.

– Совет директоров принял к сведенью принципы формирования команды на следующий сезон, – заявил Воронин. – 16 апреля в Минюсте зарегистрировано новое юридическое лицо, под эгидой которого будет играть сама команда. Учредителями АНО "ХК Динамо" являются ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования. От этой организации подана заявка в КХЛ на участие в следующем сезоне. Нынешнее юрлицо продолжить существование, на его попечение останется база в Новогорске и детская школа. (Евгений Белоусов)

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