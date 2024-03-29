Коробкин — о победе над «Спартаком»: «Сминали соперника, но они поменяли вратаря и это психологически сработало»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подвел итоги пятого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Спартака» (5:3).

25-летний форвард забил последнюю шайбу в ворота красно-белых в третьем периоде.

«Очень здорово начали, сминали соперника полностью. Потом заработали большинство, но пропустили в этом отрезке ненужный гол. Они поменяли вратаря, и это психологически сработало. Они добавили и сумели реализовать момент в меньшинстве и потом в третьем периоде забили две в большинстве. Но хорошо, что мы довели игру до победы», — цитирует Коробкина Metaratings.

«Металлург» снова повел в серии — 3-2. Следующий матч пройдет в Москве 30 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.