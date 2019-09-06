Вячеслав Кулемин: «Против «Спартака» не имеем права играть плохо»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулемин в интервью «Известиям» отметил, что команда не имеет права играть плохо в дерби со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 6 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.

— Что ждете от предстоящего дерби со «Спартаком»?

— Только победы. Принципиальный соперник, которого надо обыграть перед своими болельщиками. Будем стараться — не имеем права играть плохо.

— В августе «Динамо» дважды играло со «Спартаком» — в товарищеском матче (0:2) и на Кубке мэра (4:1). Как красно-белые с приходом на тренерский мостик Олега Знарка и Харийса Витолиньша изменились по сравнению с прошлым сезоном?

— Что-то осталось от того сезона: часть тренерского штаба «Спартака» продолжает работу и при Знарке с Витолиньшем. Но всё-таки новый главный тренер всегда привносит и что-то свое. Думаю, красно-белые изменились наполовину.

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