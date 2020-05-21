Вячеслав Козлов покинул тренерский штаб «Авангарда»

«Авангард» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с тренерами Алдисом Аболиньшем, Жаком Клутье, Сергеем Звягиным и Дмитрием Рябыкиным. Соглашения с Аболиньшем и Клутье рассчитаны на два года, со Звягиным и Рябыкиным — на один.

Вячеслав Козлов покидает тренерский штаб. «Авангард» пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

В прошедшем сезоне «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву».