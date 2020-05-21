КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вячеслав Козлов покинул тренерский штаб «Авангарда»

15:10
Теги:

«Авангард» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с тренерами Алдисом Аболиньшем, Жаком Клутье, Сергеем Звягиным и Дмитрием Рябыкиным. Соглашения с Аболиньшем и Клутье рассчитаны на два года, со Звягиным и Рябыкиным — на один.

Вячеслав Козлов покидает тренерский штаб. «Авангард» пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

В прошедшем сезоне «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву».

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38908/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир