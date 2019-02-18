Вячеслав Фетисов: "Губернатор, руководители, и спонсоры "Адмирала" приняли решение: "команде - быть"

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что принято решение о продолжении существования ХК "Адмирал". Ранее сообщалось о финансовых проблемах в команде.

– Мне кажется, хоккей стал игрой, которую дальневосточники любят больше всего, - цитирует Фетисова официальный сайт клуба. – Помню, какой был ажиотаж, когда команда только появилась. Континентальная хоккейная лига правильно сделала, что пошла тогда на такой шаг. А в последнее время ходят разговоры, что команду могут убрать из КХЛ. Я считаю, что ни в коем случае нельзя этого делать. К счастью, есть понимание сегодня у лиги, что речь идет о развитии региона. Молодежи местной важно знать, что "Адмирал" будет в самой лучшей лиге Европы. Губернатор заявил, что стабильность будет главным условием для дальнейшего роста. Сегодня и хоккеисты это услышали, и тренерский состав. Губернатор, руководители, спонсоры – все приняли решение: "команде – быть". Она будет стабильно развиваться, и мне кажется, задачи на следующий сезон будут уже совсем другие: войти в элиту КХЛ и уже никогда из нее не выходить.

"Адмирал" основан в 2013 году. С сезона-2013/14 выступает в КХЛ.

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