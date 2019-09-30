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Вячеслав Буцаев: «За исключением промежутка во втором периоде, мы играли достаточно здорово»

22:40
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с «Ак Барсом» (3:2).

— Команду «Ак Барс» с победой, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — По своей команде скажу, что игра понравилась и, наверное, для зрителей она была интересно. Имели мы достаточно моментов, к сожалению, не смогли реализовать в концовке. За исключением промежутка во втором периоде, мы играли достаточно здорово.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-za-isklyucheniem-promezhutka-vo-vtorom-periode-my-igrali-dostatochno-zdorovo/

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