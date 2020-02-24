Вячеслав Буцаев: «Не скажу, что «Амур» не заслуживал выигрыша, но мы были сильнее»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).

— Прежде всего хотел бы команду поздравить с такой нужной победой, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Считаю, что сегодня именно был матч характеров. Матч принципиальный для обоих соперников. Наверное, где-то немного драматичный для нас и для «Амура».

Тем не менее, сегодня нам противостояла другая команда, нежели вчера. Я не скажу, что эта команда не заслуживала выигрыша, но мы были сильнее сегодня. Ребятам спасибо за эту победу. Готовимся к заключительной игре регулярного чемпионата.