Вячеслав Буцаев: «Не назвал бы победы «Нефтехимика» с минимальным счетом нашей тактикой»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме над «Северсталью» (2:1).

— Поздравляю соперника с завоеванным очком, это лучше, чем ничего, — цитирует Буцаева официальный сайт череповчан. — Знали, что «Северсталь» — быстрая, дерзкая команда, и понимали, как строить игру. К сожалению, опять не использовали массу возможностей во всех трех периодах, но я доволен тем результатом, который есть. Я бы не назвал победы с минимальным счетом нашей тактикой. В игровых видах спорта побеждает тот, кто забивает больше. Мы довольны, что сегодня забили на одну шайбу больше, и обсуждать тут нечего.

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