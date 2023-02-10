Вудкрофт — о поражении от «Трактора»: «Немножко не хватило в концовке»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, я разочарован результатом. Наша команда не сказать, чтобы играла плохо. Но игроки не показали всего того, что должны были, — нужный уровень и заряженность, учитывая ситуацию и период сезона. Где-то были неправильные тактические действия в обороне, которые привели к пропущенным шайбам и особенно к голу в большинстве. Он на какое-то время подкосил команду. В целом, мы продолжали сражаться, бороться и играть до конца. Немножко не хватило в концовке. Игра вратарей? Не скажу, что есть какая-то вина голкиперов. Просто были неправильные действия в защите. Например, при первом голе не помогли Алексею Колосову перед воротами. Во второй шайбе он сделал просто блестящий сэйв, но затем было быстрое добивание, и не успели заблокировать бросок. Третий гол тоже — быстрая атака, защитники не успели перестроиться. Поэтому не скажу, что Колосов был плох, просто мы ему не так помогали. Алексей в этом сезоне подтаскивал постоянно. То же самое скажу и про Константина Шостака, он хорошо отработал», — цитирует пресс-служба лиги Вудкрофта.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 63 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке в Западной конференции — 63 очка.