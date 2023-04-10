Вудкрофт официально покинул минское «Динамо»

Канадский тренер Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Его соглашение с командой истекает 30 апреля.

Минувший сезон для специалиста стал четвертым подряд. Всего Крэйг провел во главе «Динамо» 303 матча, что стало рекордом клуба.

За время работы Вудкрофта «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф КХЛ, однако не доходило давльше первого раунда.