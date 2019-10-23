Вратарю Кошечкину в матче с «Ак Барсом» порезали коньком шею

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин получил удар коньком в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» . 36-летний вратарь получил порез в области подбородка и шеи после столкновения с собственным защитником Максимом Матушкиным.

Хоккеист «Магнитки» упал во время игрового эпизода и покатился в сторону ворот ногами вперед. На льду был и Кошечкин, который отражал бросок.

К счастью для вратаря, порез оказался несильным. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но спустя минуту вернулся и продолжил встречу.

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