Вратарю Кошечкину в матче с «Ак Барсом» порезали коньком шею
17:40
Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин получил удар коньком в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». 36-летний вратарь получил порез в области подбородка и шеи после столкновения с собственным защитником Максимом Матушкиным.
Хоккеист «Магнитки» упал во время игрового эпизода и покатился в сторону ворот ногами вперед. На льду был и Кошечкин, который отражал бросок.
К счастью для вратаря, порез оказался несильным. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но спустя минуту вернулся и продолжил встречу.
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