Главный тренер «Спартака» Жамнов: «У нас есть много вопросов по большинству»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

— Взяли в середине третьего периода паузу перед большинством. Что сказали команде?

— Хотели объяснить как играть этот отрезок. У нас есть много вопросов по большинству. Поэтому и взяли 30 секунд, чтобы Алексей Ковалев объяснил ребятам. Но не помогло.

Команда Жамнова набрал 78 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (71 очко) остается на шестой строчке на «Востоке».

(Анна Бирюкова)