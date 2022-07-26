Минское «Динамо» анонсировало подписание контракта с Емелиным

Защитник Алексей Емелин подпишет контракт с минским «Динамо».

Белорусский клуб выложил специальный ролик, в котором Емелин уже позирует в форме «зубров».

36-летний Емелин выступал в минувшем сезоне за омский «Авангард». В 43 встречах регулярки КХЛ он набрал 8 (2+6) очков. В плей-офф на его счету 13 матчей и 5 (2+3) очков.

Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету также победа на ЧМ-2012.