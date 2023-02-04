Бывший врач сборной России назвал примерные сроки восстановления Зыкова от тяжелой травмы
Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов отреагировал на травму лица нападающего СКА Валентина Зыкова, полученную в матче с «Ак Барсом».
«Из-за того, что произошел перелом верхней челюсти, могли со своих мест уйти зубы. Скорее всего, там большое повреждение с трещинами — и крепление зубов ухудшилось. Но это мое предложение, снимки я не видел. Кость с одной стороны крепкая, но при этом хрупкая. Однозначно можно сказать, что тут будет оперативное вмешательство. По хорошему, после оперативного вмешательства через две-три недели можно что-то делать на льду. Можно начинать ходить в зал, но полноценное катание не раньше двух месяцев, а то и больше. Нюансов очень много, но после оперативного вмешательства уже можно будет говорить о сроках восстановления. Это может быть как два месяца, так и полгода», — приводит слова Резелова Metaratings.ru.
В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» (7:4) форвард хозяев Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|3
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|3 : 2
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -