«Салават Юлаев» подписал контракт с экс-игроком «Сан-Хосе»

«Салават Юлаев» и американский нападающий Александр Хмелевски достигли договоренности о подписании контракта.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Хмелевски был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2017 года под общим 185-м номером. В июле 2022 года он стал ограниченно свободным агентом.

Нападающий дебютировал в НХЛ за «Шаркс» 5 февраля 2021 года в матче с «Анахаймом», записав на свой счет голевую передачу.

В минувшем сезоне Хмелевски сыграл за команду в НХЛ 19 матчей и набрал 8 (0+8) очков. Всего в лиге на его счету 24 матча и 10 (0+10) набранных очков.

Также 23-летний форвард выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В лиге американский хоккеист сыграл 122 матча и набрал 88 (35+55) очков.