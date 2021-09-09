Вратарь рассказал о секретах бросков Овечкина и Мозякина

Бывший вратарь Георгий Гелашвили, ныне работающий тренером вратарей в системе «Трактора», считает, что броски таких игроков, как Александр Овечкин и Сергей Мозякин, — исключения из правил.

— Вы часто говорили, что нет бросков, которые невозможно отбить. До сих пор так считаете?

— Конечно.

— А как же броски Мозякина или Овечкина? Они словно рукой кладут шайбу в открытый угол.

— Они сложные, но их же можно поймать. А как Василевский ловит шайбы из-за спины? Он же как-то их ловит!

— Это скорее исключение из правил.

— Так и Мозякин с Овечкиным — исключения из правил. Но на любое исключение надо составлять свое правило.

— От Мозякина на тренировках много пропускали?

— Да, но когда он играл в «Атланте», а я в «Локомотиве», мы всегда их проходили.

— В чем сложность броска Мозякина?

— Он показывает движение руками, а после может доворачивать шайбу. Как будто она у него в руке. Мозякин хорош во всех играх. Играем в теннис — он может тебя обыграть. В баскетбол — обыграет в баскетбол. В футбол — в футбол, в карты — в карты. Сергей — уникум спорта. Ко всем играм подходит с интересом, и со стороны видно, что это дается ему с легкостью. Все же знают, куда он бросал, но есть нюансы. Он мог в процессе броска менять траекторию полета шайбы. Пока она идет по крюку, он доворачивал ее.

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