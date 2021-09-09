Бывший голкипер КХЛ заявил, что не хочет, чтобы его сын стал хоккейным вратарем

Бывший вратарь Георгий Гелашвили, сейчас работающий тренером вратарей в системе «Трактора», объяснил, почему он не хочет, чтобы его сын, занимающийся в хоккейной школе, стал голкипером.

— Во время игровой карьеры вы говорили, что Гелашвили на льду и вне его — это два разных человека. Сейчас вы изменились?

— Да. Близкие люди так говорят мне, что изменился очень сильно. Порой не хватает тех эмоций. Прошло много времени. (Вздыхает.) Тяжело принять тот факт, что карьера остановилась. Очень сложно сделать следующий шаг. Многие спортсмены не находят себя. Пройти весь этот путь — дорогого стоит. Он розами не усыпан. Очень тяжелый момент в психологическом плане. Важна поддержка семьи, родственников и друзей. Но только — настоящих. Когда ты играешь в хоккей, у тебя много друзей. А когда заканчиваешь — хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать тех, кто остался. Друзья и семья мне очень сильно помогли и помогают!

Со слов родных и близких, я изменился — это факт. А на льду и вне льда были два разных человека. Меня так обучали. Наш первый тренер Виктор Михайлович Перегудов говорил: «Перед боем спокоен, в бою лют, после боя ласков». Благодарен богу, что он работал со мной. Он — второй отец для всех, кого он воспитывал. Сейчас мой сын пошел в хоккей. Хочу, чтобы он смог воспитать его и выпустить. В первую очередь даже как человека, а не хоккеиста. Понимаю, что профессионально играют не все, но те человеческие качества, которые воспитывает тренер, пригодятся ему в будущей жизни. Советы Виктора Михайловича очень помогают. Дай бог ему здоровья.

— Сын играет в воротах?

— Нет, категорически нет. Это очень сложная профессия. Всю жизнь ты несешь ответственность за весь коллектив. Твои ошибки будут обсуждать и осуждать тебя за них. Сначала партнеры начинают говорить, что ты пропустил легкие шайбы, потом родители игроков, болельщики и так далее. Вся жизнь под давлением. Сын у меня только начал заниматься. Пока не определился, нападающий или защитник. Ему нравится забивать, он получает удовольствие от хоккея. Он сам хочет тренироваться. Заставлять ведь никого нельзя — ребенка нужно направить: привести на хоккей, показать его по телевизору. Заинтересуешь — и ребенок сам будет развиваться через игру.

— Разве никогда не хотелось надеть папин шлем и выйти на лед?

— Дети еще слишком маленькие, они только начинают осознавать, что папа играл в хоккей. Но они знают, что я тренер, ходят на хоккей, смотрят.

— Может, через пару лет скажет: «Хочу в ворота и все!»

— Возможно. Если такое будет, то сыграет в воротах. Детство ведь бывает один раз.

Полностью интервью Гелашвили — здесь