Вратарь московского «Динамо» Еременко сравнил себя с наркоманом

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в интервью официальному сайт клуба рассказал, почему в 40 лет не хочет уходить из хоккея. По его словам, ему очень нравится тренироваться.

— Но ведь вы все и всем давно доказали. Как на клубном уровне, когда завоевывали с «Динамо» Кубки Гагарина, получали титул MVP, так и на международном, где у вас две золотых медали чемпионатов мира. Хочется завершить карьеру на столь же высокой ноте или реально трудно уйти из мира хоккея, с которым давно стал одним целым?

— Уйти в другую жизнь для меня как раз не трудно. Я состоявшийся человек, какие-то деньги за карьеру уже заработал. Поэтому уйти не боюсь, это не проблема. Но я как наркоман — прихожу на тренировку и радуюсь каждому дню. Вот зашел в раздевалку, увидел пацанов, посмеялись, поболтали, вышли на лед, поработали. Для меня день уже удался! Я живу этим интересом команды и мне по кайфу. Хотя работать, чтобы двигаться дальше, тяжело. Ответственность с себя не сбрасываю и скидок на возраст не жду. Наоборот, стараюсь всем показать — я тут вкалываю, а не номер отсиживаю. И, наверное, кто-то на меня равняется. Порой даже ругаюсь — говорю, где надо дорабатывать. Знаете, как батька, по-хорошему. Без всякой конкуренции к Кузе и Ване. Этого вообще нет. Надо — сыграю. Не надо — рядом постою.

— Что больше всего мешает держать себя в форме — вес, растяжка, реакция, старые травмы?

— С «физикой» и лишним весом проблем нет. У меня хороший обмен веществ. Но есть другая возрастная проблема. Хоккей поменялся, стал более скоростным. В том числе и из-за уменьшения площадок. В двадцать лет мышцы от природы двигаются быстрее, чем в сорок. Поэтому сейчас мне приходится больше тренироваться, чтобы оставаться в хорошей форме.