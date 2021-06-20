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Вратарь Бояркин подписал контракт с «Барысом» на два года

18:42
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«Барыс» на официальном сайте сообщает о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным. Двухстороннее соглашение рассчитано на два года (до 30 апреля 2023 года).

Хоккеист является воспитанником карагандинской школы хоккея. Всю свою карьеру он провел в системе «Сарыарки». В прошлом сезоне Бояркин помог своей команде выиграть золотые медали чемпионата Казахстана.

Позже Бояркин стал одним из открытий чемпионата мира в элитном дивизионе. Никита дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, выиграл на турнире в Латвии 4 из 6 своих поединка, отразив при этом 92,9% бросков.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/nikita-boyarkin-pereshyol-v-barys/

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