Вратарь Бояркин подписал контракт с «Барысом» на два года

«Барыс» на официальном сайте сообщает о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным. Двухстороннее соглашение рассчитано на два года (до 30 апреля 2023 года).

Хоккеист является воспитанником карагандинской школы хоккея. Всю свою карьеру он провел в системе «Сарыарки». В прошлом сезоне Бояркин помог своей команде выиграть золотые медали чемпионата Казахстана.

Позже Бояркин стал одним из открытий чемпионата мира в элитном дивизионе. Никита дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, выиграл на турнире в Латвии 4 из 6 своих поединка, отразив при этом 92,9% бросков.