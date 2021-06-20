«Барыс» покинули четыре хоккеиста

Четыре игрока системы «Барыса» продолжат карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

По обоюдному согласию сторон контракт с голкипером Денисом Каратаевым был расторгнут.

Соглашения об отказе от подписания контракта были заключены с защитником Никитой Клещенко, а также с нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли ранее поданные квалификационные предложения.