Вратарь «Автомобилиста» Коварж перенес операцию на колене

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж перенес операцию на колене в Германии. Об этом 32-летний чешский хоккеист сообщил в своем Instagram 25 марта.

«Спасибо за отличную организацию, работу и Доктору Хаусманну за проведенную операцию!» — поблагодарил врачей Коварж в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что вратаря беспокоят боли в колене. У Коваржа были проблемы с мениском.

16 марта чех продлил контракт с «Автомобилистом» до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Коварж провел 56 матчей за «Автомобилист», 24 из которых он выиграл при проценте отраженных бросков — 91,8.