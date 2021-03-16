Коварж продлил контракт с «Автомобилистом»
13:55
Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга 16 марта.
Теперь соглашение с 32-летним чехом действует до конца следующего сезона.
В нынешнем регулярном чемпионате Коварж провел 51 матч, 23 из которых выиграл. Процент отраженных бросков составляет 92,4.
Для голкипера это будет уже восьмой сезон в Екатеринбурге.
Дополнительная информация:
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...