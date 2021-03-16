Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Коварж продлил контракт с «Автомобилистом»

13:55
Якуб Коварж. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot; Якуб Коварж. Фото photo.khl.ru
Якуб Коварж. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;
Теги:

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга 16 марта.

Теперь соглашение с 32-летним чехом действует до конца следующего сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Коварж провел 51 матч, 23 из которых выиграл. Процент отраженных бросков составляет 92,4.

Для голкипера это будет уже восьмой сезон в Екатеринбурге.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6284/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...