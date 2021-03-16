Коварж продлил контракт с «Автомобилистом»

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга 16 марта.

Теперь соглашение с 32-летним чехом действует до конца следующего сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Коварж провел 51 матч, 23 из которых выиграл. Процент отраженных бросков составляет 92,4.

Для голкипера это будет уже восьмой сезон в Екатеринбурге.