Сегодня, 25 марта, состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором ЦСКА на своем льду примет «Локомотив». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед ничейный — 2-2. Ярославцы выиграли первую встречу в противостоянии со счетом 2:0, во втором матче армейцы сравняли счет в серии — 4:1, а в третьем вышли вперед, победив со счетом 2:1 (ОТ). В четвертом матче серии «Локомотив» в Ярославле обыграл ЦСКА со счетом 3:0.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»