Вратарь Аликин назвал игроков с самым сильным броском в КХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о хоккеистах с самыми неудобными бросками в КХЛ.

— Броски каких игроков КХЛ доставляют вам неудобства?

— Таких нет, наверное. Мне без разницы. Смотришь на шайбу, а не на то, кто перед тобой. Могу только сравнить по силе. Знаешь пару человек, кто сильно бросает. Это доставляет определенные неудобства.

— У кого самый сильный бросок в КХЛ?

— Запомнился Сидоров из «Нефтехимика». У него хороший плотный бросок. Еще Серега Терещенко, с которым играли в «Амуре». Они первыми пришли в голову.

— Что самое главное для вратаря, когда летит такой сильный бросок? Разглядеть шайбу?

— Они оба защитники. Сейчас любой вратарь может среагировать на бросок от синей линии, каким бы сильным он ни был. Если им дадут подъехать ближе, тогда просто играешь по позиции. Главное — грамотно занять позицию.