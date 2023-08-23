Аликин — о прыжке с парашютом: «У меня всегда была такая мечта»
Евгений Аликин рассказал о прыжке с парашютом на отдыхе в Дубае
Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» рассказал о прыжке с парашютом на отдыхе в Дубае.
— Расскажите о вашем самом экстремальном отдыхе?
— Дубай, прыжок с парашютом. И еще сноуборд в Сочи, хотя я бы не назвал его экстремальным, ведь я только учился.
— Как решились на прыжок с парашютом?
— Мы с женой дома смотрели «Холостяка». На тот момент как раз все проходило в Дубае, и на одном из свиданий они прыгали с парашютом. У меня всегда была такая мечта. А мы как раз в Дубай летели. Почему бы и нет? Где, как не в Дубае, прыгнуть с парашютом?
— Страшно?
— Нет. Ты прыгаешь в тандеме, пристегнутым к инструктору. Когда летишь в самолете, а рядом еще девчонки, ты же не скажешь ему: нет, все, полетели обратно, я боюсь.
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