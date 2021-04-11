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Воронков — об ударе игрока «Авангарда»: «Я не видел, что калитка открыта»

20:46
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о своих впечатлениях после поражения от «Авангарда» в пятом матче финала Восточной конференции КХЛ (3:2 ОТ, 3-2 в серии).

— Тяжелая очень была игра, плохо, что проиграли, но все еще впереди. Опасный удар в сторону калитки? Так я и не видел, что калитка была открыта. Мне вообще не надо было трогать там игрока «Авангарда», получил ненужное удаление, две минуты. Но специально в калитку не толкал, это же они открывают калитку, а не я. Первый гол? Бросил — забил. Хорошая передача. Во втором голе большой вклад Стаса Галиева, вложили шайбу в клюшку. То, что забил — хорошо. То, что проиграли — плохо.

(Рустам Имамов)

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