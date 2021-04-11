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Ковальчук надеется, что судьи будут чаще замечать удаления у казанского «Ак Барса»

20:44
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал итоги победного матча финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 3-2 в серии).

— Хорошая боевая, отличная игра. Здорово, что победили. Грязь в игре? Если честно, не обращаю на такое внимания, у меня иммунитет к этому за столько лет в хоккее. Идет нормальная мужская игра и для победы все способы хороши. Надеюсь, что судьи будут впредь замечать такие моменты, но в плей-офф всем достается. Каждый делает то, что считает нужным — наше дело выходить и играть. Не буду оценивать конкретные эпизоды игры, всех болельщиков «Авангарда» с победой в хорошем матче.

(Рустам Имамов)

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