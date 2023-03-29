Воробьев заявил, что ждет решения по своему будущему в «Металлурге» до 3 апреля

Решение о продлении контракта «Металлурга» с главным тренером команды Ильей Воробьевым будет принято до 3 апреля, сообщает ТАСС.

«Мне сказали, что решение о продолжении сотрудничества будет принято до 3 апреля», — сказал Воробьев.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Ранее «СЭ» сообщал, что Андрей Разин в скором времени подпишет контракт с «Магниткой».