Воробьев — о критике в соцсетях: «Экспертов много. Читать — только засорять себе голову»
Нападающий СКА Михаил Воробьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отношение к критике в социальных сетях.
— Поражение 0:4 от «Ак Барса» в прошлом плей-офф — самый болезненный удар за вашу карьеру?
— Любое поражение болезненное. Казань — принципиальный соперник. Зеленое дерби — всегда накал, всегда изюминка и для болельщиков, и для игроков. Выходя на площадку, чувствуешь, как болельщики гонят тебя, ощущаешь ажиотаж, который и придает особый импульс матчам.
— Личные сообщения в социальных сетях разрывались от гневных слов болельщиков после поражения?
— Я не читаю социальные сети. Экспертов много. Читать — только засорять себе голову.
— Никогда не пытались ответить, что-то объяснить?
— Нет. Хотят писать — пусть пишут. Может быть, им от этого легче становится. Кто-то, наверное, самореализовывается через это.
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