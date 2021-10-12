Нападающий СКА Михаил Воробьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отношение к критике в социальных сетях.

— Поражение 0:4 от «Ак Барса» в прошлом плей-офф — самый болезненный удар за вашу карьеру?

— Любое поражение болезненное. Казань — принципиальный соперник. Зеленое дерби — всегда накал, всегда изюминка и для болельщиков, и для игроков. Выходя на площадку, чувствуешь, как болельщики гонят тебя, ощущаешь ажиотаж, который и придает особый импульс матчам.

— Личные сообщения в социальных сетях разрывались от гневных слов болельщиков после поражения?

— Я не читаю социальные сети. Экспертов много. Читать — только засорять себе голову.

— Никогда не пытались ответить, что-то объяснить?

— Нет. Хотят писать — пусть пишут. Может быть, им от этого легче становится. Кто-то, наверное, самореализовывается через это.