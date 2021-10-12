Воробьев: «Уровень КХЛ растет. Заходят много молодых ребят, приезжают сильные иностранцы»

Нападающий СКА Михаил Воробьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал восстановление после травмы, из-за которой форвард пропустил часть сезона-2020/21, и оценил уровень КХЛ.

— Вы не играли в прошлом плей-офф из-за травмы. Как прошло восстановление?

— Мне сделали операцию, и уже с конца марта начал постепенно набирать форму и готовиться к сезону. Все в штатном режиме. Работал с тренером по физической подготовке. После операции дали план, когда и что нужно делать. Обсуждали все с докторами — когда добавлять веса, когда включать новые упражнения.

— Правильно понимаю, что у вас диагностировали повреждение крестообразной связки колена?

— Да.

— Могло ли восстановление после операции стать причиной, что от вас решили отказаться в Уфе?

— Этот вопрос не ко мне. Надо спросить у руководства «Салавата Юлаева».

— Год назад, когда вы вернулись из Северной Америки, ваши ожидания от КХЛ совпали с реальностью?

— Да. Уровень лиги растет. Много молодых ребят заходят в КХЛ, приезжают сильные иностранцы. Лига становится сильнее. Конкуренция возросла.

— Понятно, что травма смазала прошлый сезон. Но в целом вы довольны собой до конца декабря?

— Статистически должен был сыграть лучше. По статистике задавал сам себе много вопросов. Не использовал много моментов. Может быть, дело в концентрации, может — в невезении. Старался приносить пользу команде своими действиями. Сложно оценивать самого себя, но поставлю тройку.

— Согласны, что «Салават» чрезмерно верил в магию легионеров в прошлом сезоне? На этом и погорел в плей-офф.

— Это вопрос к тренерам и руководству. Не могу это никак комментировать. Тренеры определяют звенья, и с них же спрашивают за результат.