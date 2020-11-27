Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком» (6:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Пропустили дешевые голы, — отметил Воробьев. — Потом на характере вытащили игру. Такие матчи переламываются только со злостью и характером. Ребята молодцы, что завелись. Мы поменяли все звенья, в три звена играли очень долго.

Швырев? У него небольшая травма. У Дронова пока еще не все в порядке со здоровьем.

Большинство сегодня сработало, и то, что шесть голов забили — позитивно для нас. Последние игры мы много бросали, но не могли найти путь, чтобы забить. Сегодня мы его нашли.

Игра вратарей? Сейчас мы будем смотреть от их состояния от матча к матчу.

Отличный матч Мозякина? Это и кураж, и, надеюсь, что он втянулся в сезон. (Михаил Скрыль)