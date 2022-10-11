Волков о победе над «Металлургом»: «Хотелось снять это проклятье — 11 лет не могли выиграть в Магнитогорске»
Форвард московского «Динамо» Артем Волков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).
«Тяжелая игра, быстрая, соперник быстро играл. И очень хотелось выиграть. Хорошо, что получилось. Хотелось снять это проклятье — 11 лет не могли тут выиграть. Нам тренеры об этом сказали разок на установке. Но основное — что на выезде две игры до этого проиграли. Это больше давило. Четыре очка из шести на выезде? Хорошо, что получилось так, но могли и больше увезти домой. Много сил отдали в каждой из игр. Где-то чуть не везло. Слава богу, что выиграли. Приятно, что меня выбрали лучшим игроком после матча», — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.
Для бело-голубых эта победа стала первой в Магнитогорске за 11 лет.
«Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 22 очками расположился на второй строчке «Востока».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|17
|16
|1
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Витязь
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|16
|10
|6
|21
|5
|Локомотив
|16
|9
|7
|21
|6
|Спартак
|18
|8
|10
|21
|7
|ЦСКА
|16
|9
|7
|21
|8
|Динамо Мн
|17
|7
|10
|17
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|20
|4
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|5
|Сибирь
|18
|8
|10
|18
|6
|Барыс
|17
|8
|9
|17
|7
|Адмирал
|17
|7
|10
|16
|8
|Трактор
|18
|6
|12
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Нефтехимик
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|13
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|13.10
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -