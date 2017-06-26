19:28 26 июня | Хоккей — КХЛ

Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка"

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Защитник Владислав Гавриков объяснил, почему решил остаться в России. 21-летний воспитанник "Локомотива" перешел в СКА.

– Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеисту, – цитирует официальный сайт СКА Гаврикова. – Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/vladislav-gavrikov-v-ska/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Удачи желать не буду,поехал бы в Коламбус пожелал бы не только удачи а так тьфу.

20:22 26 июня

shpakЪ

И что же тебе, Влад, мешало получить возможность поиграть на ОИ в Локомотиве? Противно... Симпатичный игрок, но, не желаю удачи в это кошельке... лучше бы в Амерису свалил...

19:49 26 июня