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Владимир Юрзинов: «Хотел бы от лица команды извиниться перед болельщиками за матч с «Йокеритом»

21:11
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Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:5).

— Я хотел бы от лица команды извиниться перед болельщиками за этот матч, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — В данный момент нам очень нужна помощь и поддержка, потому что мы играем для тех, кто приходит на хоккей, и не можем показывать такую игру.

По матчу — очень плохое начало. Так мы начинаем уже не первую встречу, пропускаем достаточно легкие шайбы. Давит груз ошибок и сказывается отсутствие травмированных игроков. Но мы будем делать выводы. У нас сейчас должны войти новые хоккеисты. Четыре прошедших матча дали пищу для размышлений, и мы должны определить тех, кто может играть за «Трактор». Равнодушных в команде не будет, мы не станем им давать игровое время. Нужно выполнять игровое задание, как в третьем периоде. А выходить, как в первом — так нельзя. В домашних матчах нужно навязывать силовую борьбу, выигрывать пятак — как свой, так и соперника. Нам есть над чем работать. В первую очередь, над психологией и командными взаимодействиями. «Йокерит» с победой, он был лучшим.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/19/459653.html

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