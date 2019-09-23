Владимир Ткачев: «Врачи помогли справиться с простудой»
23:10
Нападающий СКА Владимир Ткачев прокомментировал поражение от ЦСКА? (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Стали больше подключаться к атакам и помогать друг другу, поэтому и получилось забить, — сказал Ткачев.
— Как ваше здоровье?
— Врачи справились, помогли справиться с простудой , чтобы я вышел играть на сто процентов.
— Как не забили «5 на 3»?
— Нужно было реализовать большинство в концовке, нечасто такое бывает, но будем работать дальше, исправляться.
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