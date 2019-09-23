СКА дома принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Нападающий гостей Максим Шалунов открыл счет в матче. Спустя две минуты форвард Владимир Ткачев восстановил равновесие. Во втором периоде Шалунов вновь вывел вперед ЦСКА, а на 15-й минуте встречи Ткачев сделал счет ничейным.

8-я минута 1-го периода: гол Шалунова

10-я минута 1-го периода: гол Ткачева

5-я минута 2-го периода: второй гол Шалунова

14-я минута 2-го периода: второй гол Ткачева

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