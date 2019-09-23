СКА — ЦСКА: все голы матча
СКА дома принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Нападающий гостей Максим Шалунов открыл счет в матче. Спустя две минуты форвард Владимир Ткачев восстановил равновесие. Во втором периоде Шалунов вновь вывел вперед ЦСКА, а на 15-й минуте встречи Ткачев сделал счет ничейным.
8-я минута 1-го периода: гол Шалунова
Макс Шалунов всё делает сам. #СКАЦСК pic.twitter.com/DXIGokK2Z7— КХЛ (@khl) September 23, 2019
10-я минута 1-го периода: гол Ткачева
Не берущаяся красота. #СКАЦСК pic.twitter.com/rtUTcZcV2N— КХЛ (@khl) September 23, 2019
5-я минута 2-го периода: второй гол Шалунова
Шалунов кладет свою вторую. #СКАЦСК pic.twitter.com/Ak9QBoKRoz— КХЛ (@khl) September 23, 2019
14-я минута 2-го периода: второй гол Ткачева
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