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Сегодня, 19:18

Мартемьянов: «Сердце в момент сэйва Красикова не екнуло. У меня настроение поднялось, когда наш вратарь два сэйва сделал ничуть не хуже»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

«Абсолютно равный матч: по броскам, по силовым приемам, по владению шайбой. Соперник очень активно начал матч, но мы грамотно отоборонялись, отдали периметр своей зоны, да и Красоткин нам помог. Забили голы на любой вкус: в большинстве, меньшинстве и равных составах. Команда верила в себя и шла вперед.

Сердце в момент сэйва Красикова не екнуло. У меня настроение поднялось, когда наш вратарь два сэйва сделал ничуть не хуже. Что соперник делает — меня мало волнует. Главное, чтобы наши парни были в строю.

Во многих моментах мы делаем акцент на игре в атаке, парни это поняли и начали забивать, прессинговать. Теоретические занятия не прошли даром. Провалы в обороне у нас связаны с неоправданными подключениями защитников. Нападающие должны страховать, но это не всегда получается.

Я просил Короткова, который не мог забить до сегодняшнего дня, делать свою работу и то что у него получается. Ему нужно было продолжать двигаться в том же направлении. Он много силовых приемов проводит, много помогает в обороне. Сегодня пришло вознаграждение в виде двух голов. Игра Никиты построена на большом объеме работы, так что ему нужна свежесть, которая сегодня была. У него и раньше было куча моментов, которые он создавал сам. Надеюсь, что теперь поверит в себя и выйдет на прошлогодний уровень», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/25/504380.html
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
Андрей Мартемьянов
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