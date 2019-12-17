Владимир Крикунов: «Вратарь команды должен давать шанс полевым»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:2 ОТ).

— Поздравим гостей с победой. В этом году все поменялось. Мы очень хотели выиграть, но соперник отлично начал. Во втором периоде уже действовали лучше. В третьем забили гол, и потом этот выход на пустые ворота... Не забили и тут же получили в оборотку. Вроде было близко, но не получилось, — цитирует тренера официальный сайт москвичей.

— Когда, на ваш взгляд, матч был проигран?

— Думаю, выход на пустые ворота был определяющим. Но и удаления. Мы очень много удалялись. И Бочаров хорошо сыграл.

— Не кажется, что лидеров надо было меньше использовать?

— Да мы и так их меньше использовали. С большинства сняли, когда забивал Игумнов.

— Сколько времени им надо, чтобы прийти в себя?

— Посмотрим.

— Очень большая нагрузка на Бочарова. Как вы оцените его игру?

— Ваня хорошо отыграл матч. Вратарь команды должен давать шанс полевым. Если он хочет становится первым номером, то должен много играть.

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