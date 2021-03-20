Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против СКА (0:1).

— Плохо проигрывать таким образом — 0:1. Легче поражение перенести, когда тебе забивают много, а тут мы еще и на последних минутах пропустили гол. Хотя удаление там было. Все равно очень обидно. Будем готовиться к домашним играм. В целом, ребята — молодцы. Играли, работали хорошо, имели моменты, которые надо было использовать.

— Показалось, что ваша команда играла слишком осторожно. Даже в большинстве. Это сказалось на результате?

— Моментов на один гол у нас было. Но на самом деле мы немножко переосторожничали. Хотя и говорили игрокам, что в атаке надо быть активнее и держать там шайбу, действовать через пас, открываться. К сожалению, не получилось.

— Отсутствие Кагарлицкого сильно сказалось на действиях «Динамо» в большинстве?

— Наверное. Тарасов только что перешел в это звено.

— Кагарлицкий еще может сыграть в серии?

— Это возможно.

— Вы ротировали вратарей и в прошлом плей-офф, и в недавней серии с «Северсталью». Продолжит ли сейчас играть Бочаров?

— Мы их меняли, кто посвежее — тот и играл. С полевыми то же самое. Надо менять тех, кто подсел, подустал. Свежий игрок — это всегда хорошо. У него больше сил и он лучше двигается.

— СКА по сравнению с первой игрой поменял сразу пять человек. Вы готовы пойти на такие же масштабные перестановки?

— Готовы. У нас есть в резерве и молодые ребята, и те, кто повзрослее.

(Михаил Зислис)

СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта.