СКА с минимальным счетом победил «Динамо» и сравнял счет в серии
СКА одержал победу во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против «Динамо». Команда из Санкт-Петербурга добилась победы с минимальным счетом — 1:0.
Автором решающего гола стал нападающий Кирилл Марченко, который отличился за 2 минуты до конца третьего периода в большинстве.
СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта.
Хоккей
КХЛ
1/2 финала конференций
СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Марченко — 2 (бол., Вей, Ожиганов), 57:42 — 1:0.
Вратари: Хелльберг — Бочаров (59:08).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8).
Судьи: Раводин, Ромасько.
20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Счет в серии: 1-1.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю