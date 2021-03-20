СКА с минимальным счетом победил «Динамо» и сравнял счет в серии

СКА одержал победу во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против «Динамо». Команда из Санкт-Петербурга добилась победы с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего гола стал нападающий Кирилл Марченко, который отличился за 2 минуты до конца третьего периода в большинстве.

СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта.

Хоккей

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1/2 финала конференций

СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Марченко — 2 (бол., Вей, Ожиганов), 57:42 — 1:0.

Вратари: Хелльберг — Бочаров (59:08).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8).

Судьи: Раводин, Ромасько.

20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 1-1.