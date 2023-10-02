«Витязь» в ближайшее время объявит об отставке Завьялова
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Александр Завьялов покинет пост главного тренера «Витязя».
53-летний специалист возглавил команду 2 мая, до этого проработав в качестве ассистента главного тренера. Ранее он был помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».
Сегодня, 2 октября, «Витязь» с разгромным счетом проиграл ЦСКА (1:9) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице «Запада» с 5 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
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30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 3
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|2 : 1 ОТ
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|3 : 2
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|3 : 0
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|9 : 1
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|2 : 4
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|2 : 3
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