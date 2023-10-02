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Сегодня, 22:29

«Витязь» в ближайшее время объявит об отставке Завьялова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Завьялов.
Фото ХК «Витязь»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Александр Завьялов покинет пост главного тренера «Витязя».

53-летний специалист возглавил команду 2 мая, до этого проработав в качестве ассистента главного тренера. Ранее он был помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

Сегодня, 2 октября, «Витязь» с разгромным счетом проиграл ЦСКА (1:9) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице «Запада» с 5 очками.

КХЛ
ХК Витязь
Александр Завьялов
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Ак Барс 12 8 4 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 12 9 3 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Куньлунь РС 15 6 9 13
8 СКА 12 6 6 12
9 Динамо Мн 12 5 7 12
10 Северсталь 11 5 6 11
11 Витязь 13 2 11 5
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7.10
2.10 17:00
Металлург Мг – Нефтехимик
 8 : 3
2.10 17:00
Трактор – Сибирь
 2 : 1 ОТ
2.10 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 3 : 2
2.10 19:10
Динамо Мн – Барыс
 3 : 0
2.10 19:30
ЦСКА – Витязь
 9 : 1
2.10 19:30
Спартак – Локомотив
 2 : 4
2.10 19:30
Сочи – СКА
 5 : 4
2.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо М
 2 : 3
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