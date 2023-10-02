«Витязь» в ближайшее время объявит об отставке Завьялова

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время Александр Завьялов покинет пост главного тренера «Витязя».

53-летний специалист возглавил команду 2 мая, до этого проработав в качестве ассистента главного тренера. Ранее он был помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

Сегодня, 2 октября, «Витязь» с разгромным счетом проиграл ЦСКА (1:9) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице «Запада» с 5 очками.