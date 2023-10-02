КХЛ: «Сочи» — СКА, «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи 2 октября
2 октября «Сочи» сыграет со СКА, «Спартак» примет «Локо»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Металлург» Мг — «Нефтехимик» — 17.00 (по московскому времени)
«Лада» — «Салават Юлаев» — 18.00
«Спартак» — «Локомотив» — 19.30
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|3
|Лада
|13
|7
|6
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|Куньлунь РС
|14
|6
|8
|13
|7
|СКА
|11
|6
|5
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|- : -
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -
Новости