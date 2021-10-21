«Спартак» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Спартаку» (2:5). Для красно-белых эта победа стала третьей подряд.

В составе «Спартака» по 2 очка набрали защитник Тим Хед (1+1), нападающие Александр Хохлачев (0+2) и Йори Лехтеря (0+2).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Хед — 2 (Хохлачев, Лехтеря), 30:28 — 0:1. Петтерссон — 7 (Лехтеря, Хед), 32:25 — 0:2. Локтионов — 6 (Хохлачев, Брынцев), 33:09 — 0:3. Зинченко — 1 (Зубов), 36:48 — 1:3. Оямяки — 14 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 40:27 — 2:3. Виртанен — 4, 56:08 — 2:4. Широков — 4 (п.в., Локтионов, Ержабек), 59:37 — 2:5.

Вратари: Кульбаков (59:12) — Красиков.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 28 (11+4+13) — 46 (14+18+14).

Судьи: Гашилов, Гофман.

21 октября. Подольск. ЛД «Витязь».