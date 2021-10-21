«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в гостях и продлил победную серию

«Салават Юлаев» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уфимцы продлили победную серию до трех игр кряду (ранее были обыграны «Металлург» и «Трактора»), а армейцы потерпели второе поражение подряд.

Победу гостям принесла шайба Сакари Маннинена, у которого теперь 10 шайб в 20 встречах сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Сергеев — 1 (бол., Каменев, Нестеров), 6:51 — 1:0. Кадейкин — 4 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 18:40 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 26:05 — 1:2. Слепышев — 5 (бол., Окулов, Нестеров), 41:02 — 2:2. Маннинен — 11 (Хартикайнен, Панин), 48:14 — 2:3.

Вратари: Федотов (59:24) — Шарыченков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (12+5+9) — 22 (4+8+10).

Судьи: Морозов, Ромасько.

21 октября. Москва. «ЦСКА Арена».