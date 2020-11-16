«Спартак» на выезде обыграл «Витязь», Широков сделал дубль

«Спартак» победил «Витязь» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Сергей Широков. Также отличился Лукаш Радил.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место на Западе. У «Витязя» 25 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Радил — 13 (Лехтеря), 2:35 — 0:1. Широков — 11 (Лехтеря), 38:09 — 0:2. Широков — 12 (бол., Никонцев), 48:13 — 0:3. Дергачев — 8, 54:32 — 1:3.

Нереализованный буллит: Дэнфорт (Витязь), 58:36 (Мимо).

Вратари: Ежов (58:36) — Гудачек.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 25 (6+13+6) — 19 (5+3+11).

Судьи: Гашилов, Гофман.

16 ноября. Подольск. ЛД «Витязь». 0 зрителей.