Шайба Мичкова помогла «Сочи» победить «Витязь»

«Сочи» на выезде победил «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2.

У гостей голы забивали Артур Тянулин, Артем Волков и Матвей Мичков, для которого шайба стала 14-й в 36 матчах в этом сезоне. У хозяев отметились Александр Яремчук и Владислав Цицюра.

«Сочи» одержал третью победу подряд. «Леопарды» набрали 42 очка и обошли «Витязь» (41) в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи потерпел третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Яремчук — 12 (Педан), 0:32 — 1:0. Тянулин — 14 (Корягин, Чебыкин), 19:17 — 1:1. Арт.А. Волков — 4 (Бракко, Климов), 32:36 — 1:2. Мичков — 14 (Криштоф, Гараев), 39:12 — 1:3. Цицюра — 8 (бол., Рой, Барак), 51:11 — 2:3.

Вратари: Шикин (57:24) — Бердин.

Штраф: 11 — 10.

Броски: 30 (11+4+15) — 15 (4+9+2).

Судьи: Белов, Юдаков.

26 января. Балашиха. Арена Балашиха.