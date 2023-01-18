Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:23

«Витязь» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Витязь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе подмосковной команды шайбы забросили Скотт Уилсон, Станислав Яровой и Александр Яремчук.

У «Сочи» отличились Артем Николаев и Сергей Попов.

«Витязь» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции (58 очков). «Сочи» идет на последнем месте (21 очко).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

Голы: Уилсон — 14 (бол., Яровой), 28:43 — 1:0. Яровой — 9 (Граовац), 31:42 — 2:0. Яремчук — 15 (Галузин, Кугрышев), 39:38 — 3:0. Николаев — 10 (Гараев, Морроу), 49:29 — 3:1. Попов — 9 (бол., Тянулин, Николаев), 51:34 — 3:2.

Вратари: Шикин — Бердин (58:30).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (12+16+11) — 41 (11+15+15).

Судьи: Кочетов, Прокуратов.

18 января. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
0
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби», у Радулова гол и передача

КХЛ: «Авангард» обыграл «Металлург», «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» и другие матчи 18 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Амур 51 22 29 50
10 Нефтехимик 52 23 29 49
11 Барыс 53 22 31 48
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 17:00
Трактор – Барыс
 - : -
19.01 19:00
Северсталь – СКА
 - : -
19.01 19:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
19.01 19:30
Динамо М – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости