«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Витязь»

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

За гостей голы забили Энди Андреофф, Владимир Бутузов, Владимир Михалев и Никита Коротков (в пустые ворота). У хозяев отличился Владимир Галузин.

Команда из Новосибирска во второй раз в сезоне обыграла подмосковный клуб. «Сибирь» с 53 очками после 55 игр занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на такой же позиции в таблице «Запада» (41 очко за 54 матча).