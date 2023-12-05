«Витязь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Уфимский клуб одержал 5-ю победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Витязь» с 31 очком занимает последнее место в таблице «Запада».
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|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
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|6.12
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